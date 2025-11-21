Participan 2,800 elementos en la parada

Desde muy temprano, el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) se preparó para recibir a los más de dos mil 800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que participaron durante el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

En punto de las 10 de la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum arribó al primer cuadro de la CDMX para encabezar el evento que dio inicio con el izamiento de la bandera, entonación del Himno Nacional, posteriormente el pase de tropas y continuar con la representación de personajes y hechos históricos de México.

Mujeres del Ejército forman parte del contingente y del devenir histórico. ı Foto: David Patricio y Especial›La Razón

En el evento, la titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores; Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y demás miembros del gabinete legal y ampliado.

El Tip: El desfile de la Revolución Mexicana modificó su ruta tradicional para evitar el cruce con la marcha convocada por la Generación Z este jueves 20 de noviembre.

Esta edición del desfile militar tuvo una ruta de aproximadamente 3 kilómetros, más corta que otros años, pues partió del Zócalo capitalino, continuó por la calle 5 de Mayo, llegó al Eje Central, avanzó por la avenida Juárez y tomó una parte de Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución.

En su mensaje, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, destacó que “la Revolución se hizo en tren y a caballo, pero es necesario resaltar que estos medios y la lucha, en sí, fueron conducidos por mujeres y hombres que dieron todo por la patria; valientes mexicanas y mexicanos que, amalgamándose con militares profesionales que participaron en esta causa social, fueron el pie veterano del actual Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos. De ahí el origen popular de estas instituciones que surgieron del pueblo, para servir al pueblo”.

Por su parte, la mandataria federal destacó el papel de la Revolución Mexicana como un movimiento que reivindicó los derechos sociales y confrontó el autoritarismo de la época.

Representan civiles el Congreso Constituyente y firma de la Carta Magna. ı Foto: David Patricio y Especial›La Razón

Asimismo, aprovechó para lanzarse en contra de quienes —dijo— “glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos”.

Como parte del homenaje se preparó la representación de tres momentos clave de la Revolución: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la promulgación de la Constitución de 1917. Posteriormente comenzaron a desfilar jinetes de caballería de seguridad, carros alegóricos representativos de personajes y momentos del movimiento, así como elementos del Ejército.

Finalmente, se realizó el conteo final del desfile, en donde participaron una bandera monumental; cuatro estandartes de guerra; dos mil 759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 19 deportistas; 100 charros; 44 civiles; 62 niños; 34 vehículos terrestres; 9 vehículos antiguos; 503 caballos; 23 aeronaves y tres águilas.