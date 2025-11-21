Se equivoca quien exalta violencia e intervención extranjera: Claudia

La presidenta, flanqueada ayer por los secretarios de la Defensa y de la Marina.

Durante su discurso previo al desfile de la Revolución Mexicana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó aquellos discursos que exaltan la violencia y sugieren el intervencionismo.

En el evento estuvo acompañada por distintos miembros de su gabinete, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Durante su mensaje, la mandataria federal hizo una cronología de anécdotas de la Revolución Mexicana; en este sentido, habló sobre las consecuencias que el periodo del porfiriato tuvo en los mexicanos y mexicanas.

“La Revolución fue un levantamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz, quien encabezó durante 34 años un régimen de opresión, autoritarismo y privilegios… Se presentaba como un defensor del orden y el progreso, pero, en realidad, construyó un régimen autoritario sostenido por la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo”, señaló.

La Presidenta destacó el Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero, quien llamó a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra del régimen porfirista con el fin de restaurar la democracia; mencionó la Decena Trágica como el principal intento por derrocar los avances del movimiento de transformación nacional.

“La Revolución Mexicana no sólo fue un movimiento armado, sino el despertar colectivo de un pueblo que decidió forjar su destino con valientes mujeres y hombres que lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social”, aseveró.

De la misma forma, destacó la Marcha de la Lealtad, ocurrida el 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del Colegio Militar escoltaron al expresidente Francisco I. Madero en su camino de Chapultepec a Palacio Nacional, en un acto simbólico de respaldo al orden constitucional frente al levantamiento armado que desencadenó la Decena Trágica.

Frente a las Fuerzas Armadas, la comandanta suprema dedicó parte de su discurso para lanzar críticas en contra de quienes —aseguró— exaltan discursos de odio, buscan la violencia e, incluso, abogan por el intervencionismo.

“No tienen sentido los discursos que exaltan la violencia. El que convoca a la violencia se equivoca; el que alienta al odio se equivoca; el que convoca a una intervención extranjera se equivoca”, afirmó la mandataria al subrayar la importancia de resolver los conflictos pacíficamente y con respeto a la legalidad.

En este sentido, la Presidenta subrayó que la autoridad moral y política no se compra ni se impone, sino que se construye con esfuerzo, honestidad y compromiso con la ciudadanía.

“Quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que sólo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo”, dijo

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas, al detallar que son más de 50 mil quienes trabajan en condiciones de igualdad, al contribuir de manera decisiva a la seguridad y defensa del país.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el poder, en cualquiera de sus formas, debe estar al servicio del pueblo y no de intereses particulares, y que la justicia, la democracia y la participación ciudadana son los pilares para garantizar un México más justo y seguro.

Participan 2,800 elementos en la parada

Desde muy temprano, el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) se preparó para recibir a los más de dos mil 800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que participaron durante el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

En punto de las 10 de la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum arribó al primer cuadro de la CDMX para encabezar el evento que dio inicio con el izamiento de la bandera, entonación del Himno Nacional, posteriormente el pase de tropas y continuar con la representación de personajes y hechos históricos de México.

En el evento, la titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores; Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y demás miembros del gabinete legal y ampliado.

Esta edición del desfile militar tuvo una ruta de aproximadamente 3 kilómetros, más corta que otros años, pues partió del Zócalo capitalino, continuó por la calle 5 de Mayo, llegó al Eje Central, avanzó por la avenida Juárez y tomó una parte de Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución.

En su mensaje, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, destacó que “la Revolución se hizo en tren y a caballo, pero es necesario resaltar que estos medios y la lucha, en sí, fueron conducidos por mujeres y hombres que dieron todo por la patria; valientes mexicanas y mexicanos que, amalgamándose con militares profesionales que participaron en esta causa social, fueron el pie veterano del actual Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos. De ahí el origen popular de estas instituciones que surgieron del pueblo, para servir al pueblo”.

Por su parte, la mandataria federal destacó el papel de la Revolución Mexicana como un movimiento que reivindicó los derechos sociales y confrontó el autoritarismo de la época.

Asimismo, aprovechó para lanzarse en contra de quienes —dijo— “glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos”.

Como parte del homenaje se preparó la representación de tres momentos clave de la Revolución: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la promulgación de la Constitución de 1917. Posteriormente comenzaron a desfilar jinetes de caballería de seguridad, carros alegóricos representativos de personajes y momentos del movimiento, así como elementos del Ejército.

Finalmente, se realizó el conteo final del desfile, en donde participaron una bandera monumental; cuatro estandartes de guerra; dos mil 759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 19 deportistas; 100 charros; 44 civiles; 62 niños; 34 vehículos terrestres; 9 vehículos antiguos; 503 caballos; 23 aeronaves y tres águilas.