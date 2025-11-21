Trabajo conjunto permitió recuperar a Pemex como empresa del pueblo de México, afirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que lo más relevante en materia de Pemex se logró el año pasado, gracias al trabajo conjunto entre el Congreso, la Secretaría de Energía y su administración, con cambios constitucionales y legales.

Durante la conferencia de prensa la Presidenta Claudia Sheinbaum refirió: “permitieron recuperar a Pemex como empresa del pueblo de México”.

“A ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca. Está funcionando súper bien, está produciendo 280 mil barriles diarios (...) Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300 mil barriles diarios”, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en esa refinería existía un problema en una planta de generación eléctrica, por lo que entró la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a ayudar a Petróleos Mexicanos, “cosa que antes no ocurría, no se juntaban las empresas”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que ahora se implementa un nuevo marco jurídico que permite que Pemex se integre nuevamente de manera vertical y vuelva a operar como una sola empresa.

“Antes había cinco consejos de administración; ahora solo hay uno”, señaló, al subrayar que este cambio ha sido “lo más importante de todo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las agencias calificadoras ya mejoraron la evaluación de Pemex, pese a que algunos sectores aseguraban que la única salida era la privatización.

Añadió que actualmente la empresa está produciendo 280 mil barriles diarios, lo que demuestra “la recuperación de su capacidad operativa”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR