Duarte no sale

No se le hizo a Javier Duarte dejar el Reclusorio Norte, tras haber cumplido con el 95% de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. Ángela Zamorano, la jueza que lleva su caso, tomó la determinación de que el exgobernador de Veracruz siga en prisión al considerar que no cumplió con todos los requisitos que establece la ley para acceder al beneficio de la libertad anticipada. Inconforme con este fallo, su abogado, Pablo Campuzano, señaló que valorará la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Sobre el caso Duarte, se ha dicho, aún hay juicios pendientes de resolución y se tiene previsto que se mantenga la fecha en la que concluye su sentencia: el 15 de abril de 2026. Entre quienes siguieron de cerca este episodio del litigio del exmandatario veracruzano nos aseguran que éste permitió pulsar si en la opinión pública hay conformidad sobre si en el caso ya se ha hecho justicia y una vertiente de la misma indica que no. Pendientes.

