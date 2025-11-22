Golpe a Los Rodolfos en la CDMX

Relevante, nos comentan, las capturas que efectuaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Bertha Alcalde. Y es que al ejecutar órdenes de cateo en Tlalpan y Xochimilco consiguieron atrapar a tres integrantes del grupo delictivo Los Rodolfos, entre ellos Yair Antonio N., alias Golden Boy, identificado como principal operador del grupo, relacionado con los delitos de narcomenudeo, tala ilegal de árboles, homicidio, extorsión y despojo de predios. También a José N., quien lideraba al grupo de golpeadores para llevar a cabo despojos e Isair N., quien fungía como líder de sicarios. Durante los operativos, se informó, también se aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación y chips para teléfonos celulares. Un golpe importante.