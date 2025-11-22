No asaltarán embajada

Y resulta que ayer la justicia de Perú ordenó la captura de la exprimera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima desde el pasado 2 de noviembre. La decisión judicial prendió alertas sobre la posibilidad de que se pudiera presentar una situación similar a la que se dio en Quito, donde el gobierno de Daniel Noboa asaltó la sede diplomática de nuestro país para llevarse al exvicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, informó que el gobierno peruano respetará las inmunidades de México, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles. La Cancillería refrendó además su petición de que se conceda un salvoconducto a Chávez —acusada de orquestar con Castillo el autogolpe de Estado—, para que salga de ese país. Como sea, la cosa ahí sigue delicada. Pendientes.

