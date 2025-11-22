Piden 10% más para Coyoacán

Y fue el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, el que planteó ante diputados locales la petición de que se aumente 10 por ciento el presupuesto para su demarcación en 2026. La solicitud, nos comentan, no está de ninguna manera fuera de proporción pues se trata de 355 millones de pesos extra que se destinarían a rubros más que necesarios. Por ejemplo, duplicar el estado de fuerza policial para el Mundial (el Estadio Azteca está en la alcaldía); reencarpetado y balizamiento de vialidades; adquisición de vehículos y equipo para tareas de servicios urbanos y podas; pago de deuda heredada de 70 millones además de 114.7 millones de pesos en el capítulo de sueldos y salarios en los que ya se considera la proyección inflacionaria. La petición, nos comentan, se basa en resultados de gestión, pues en los últimos años Coyoacán salió del sótano en indicadores relevantes y salió del abandono. Ahí el dato.

