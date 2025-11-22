Regresa el Buque Escuela Cuauhtémoc

Y nos piden estar pendientes el próximo domingo de la llegada a México del Buque Escuela Cuauhtémoc, insignia de México en la formación de elementos navales por parte de la Secretaría de Marina. Es sabido que el pasado 17 de mayo, la nave sufrió un aparatoso percance en Nueva York al chocar contra el Puente de Brooklyn. Ese día fallecieron dos cadetes y 20 más resultaron heridos y quedaron destrozados los tres mástiles que forman parte del barco. Luego de la tragedia, el buque fue enviado a reparación a los astilleros de Brooklyn y de Staten Island, donde se desmontaron los mástiles dañados, luego se sacó a la nave del agua para reparar el sistema de gobierno y finalmente se devolvió al mar para colocarle los mástiles reparados. El sábado 4 de octubre el también llamado Caballero de los mares, zarpó con destino a México con seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes y 66 elementos de clases y marinería. El domingo al llegar a México le renovarán la misión que ha tenido desde hace 43 años. Enhorabuena.

