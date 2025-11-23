Condenan hasta 58 años a cuatro miembros de ‘Los Tolmex’

Un juez federal con sede en el Estado de México sentenció a penas de hasta 58 años de prisión a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Tolmex”, por delitos de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Entre los condenados figura Leonardo “N”, alias “El Tolmex”, identificado como pareja sentimental de Jaqueline Malinali “N”, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las evidencias presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron determinantes para que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, emitiera el fallo condenatorio.

Los sentenciados no sólo enfrentan cargos por delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, sino también por la privación ilegal de la libertad de dos víctimas y la portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas.

Algunos miembros detenidos de "Los Tolmex" en 2012 ı Foto: Cuartoscuro

La banda “Los Tolmex”, conocida por su operación en la Ciudad de México y el Estado de México, sufrió un golpe significativo desde 2012, cuando Leonardo “N” y otros tres excarcelados —Ricardo “N”, alias “El Pelón” o “El Osito”, José Alberto “N”, alias “El Albert” y Alejandro “N”, alias “El Diablo” fueron capturados en territorio mexiquense y trasladados al Penal Federal del Altiplano.

La FGR explicó que, tras analizar las pruebas presentadas, el juez impuso sentencias que alcanzan hasta los 58 años de cárcel, además de multas que superan los 250 mil pesos a cada uno de los condenados.

Leonardo “N” y José Alberto “N” recibieron los castigos más severos, con 58 y 57 años respectivamente, mientras que Ricardo “N” y Alejandro “N” fueron sentenciados a 54 años cada uno. Actualmente, los cuatro cumplen sus condenas en distintos centros penitenciarios federales.

En un caso relacionado, en marzo pasado Jaqueline Malinali “N”, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, fue condenada a 89 años de prisión por su implicación en delitos similares, entre ellos secuestro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Jaqueline Malinali "N", detenida en 2012 ı Foto: Cuartoscuro

LMCT