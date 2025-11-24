CNTE rechaza dialogo con Sheinbaum a través de ‘intermediarios’; buscarán a la Presidenta en cada evento que realice

Integrantes de la CNTE anunciaron que seguirán a la Presidenta en cada evento para exigir diálogo.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum a través de “intermediarios” y advirtió que buscará contacto directo con la mandataria en cada evento público.

El posicionamiento ocurrió un día después de que maestros detuvieran momentáneamente a la Presidenta a la salida de la inauguración del Hospital IMSS 14 de Septiembre, en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, docentes de la Sección 7 de Chiapas reiteraron que no aceptarán ningún mecanismo indirecto para reactivar las mesas de negociación.

“Queremos diálogo directo con la jefa del Ejecutivo”, afirmó el maestro Israel González Vázquez, y adelantó que la Coordinadora mantendrá presencia en todos los actos oficiales.

El docente explicó que su intención es entregar peticiones sin filtros de terceros. “Vamos a estar en todos los eventos donde esté la Presidenta para que no se pongan otros términos… exigimos que nos reciba el documento personalmente”, dijo.

Parte del reclamo, agregó, tiene que ver con la falta de información precisa que reciben las autoridades, pues, dijo, muchos de sus planteamientos se pierden en el camino: “Necesitamos que nos escuche… no es un capricho, es una necesidad urgente de atender las demandas”.

Entre las peticiones centrales destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el fin de las Afores y el regreso a un sistema de pensiones solidario. También solicitan un aumento salarial superior al 10% anunciado por el gobierno, la derogación de la Reforma Educativa de 2019 y que las pensiones vuelvan a calcularse en salarios mínimos, no en UMAs.

Las movilizaciones iniciaron el fin de semana, durante la gira presidencial en Oaxaca, donde integrantes de la Sección 22 retiraron vallas metálicas para acercarse al evento en San Pedro y San Pablo Teposcolula.

En Zacatecas, la CNTE anunció un paro indefinido por las condiciones laborales en la entidad. “Padecemos un ataque permanente por aniquilar nuestro sistema… hoy iniciamos paro hasta tener garantías”, dijo Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58.

Finalmente, el maestro Pedro Hernández adelantó que la Coordinadora realizará actividades políticas y conmemorativas en los próximos días, entre ellas el homenaje a Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Misael Núñez, así como su participación en la acción global por Ayotzinapa este 26 de noviembre y su aniversario en Michoacán el día 29.

