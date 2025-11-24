Lupa a megalicitación en el INE

Lupa a megalicitación en el INECon la novedad de que luego de que se encendieran algunas alertas sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una licitación a modo en el INE, para que una empresa sea la que se encargue de imprimir 94 millones de credenciales para votar, ayer el Instituto difundió un comunicado en el que afirma, palabras más palabras menos, que todo va bien, que hay imparcialidad y para rechazar “cualquier especulación”. Es conocido que se trata de un proceso que trae un desfase de tiempo, de ahí que algunas consejerías saltaran y pidieran una explicación y anticiparse a riesgos. Ante ello, la respuesta es que el proceso está siendo supervisado por la Comisión Permanente del Registro Federal de Electores y el Subcomité Revisor de Convocatorias, además de un testigo social. También dio cuenta de que se realizan pruebas a las muestras de las credenciales de las empresas. Por lo pronto, pendientes.

