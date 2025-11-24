Segob abre mesa

Y fue la Secretaría de Gobernación la que ayer, ante el anuncio de posibles bloqueos por parte de transportistas y productores, expresó que el Gobierno está en plena disposición al diálogo. Y es que la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez llamó a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y estableció fecha, hora y lugar para una mesa de trabajo: planteó que sea hoy en las oficinas de la dependencia, ubicadas en Abraham González, en la colonia Juárez, a las 11:00 horas. Del lado del Gobierno asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, y de las secretarías de Agricultura, de Economía y de Gobernación. Por la noche, el amago de bloqueos perdía fuerza, nos comentan, porque informaron que no se suman a las acciones para desquiciar carreteras la Canacar, la Conatram, la Fematrac, la Hamotac, la Amtac, el Indeco, la Tamexun, la Unicarsoc y la Amotac, entre otras. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Convoca a mesa de trabajo Propone Segob solución con diálogo