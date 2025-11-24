Seguidores

A varios llamó la atención, nos cuentan, que el fin de semana el polémico senador morenista Gerardo Fernández Noroña, en la mayoría de los sitios a los que acudió en una gira por Guerrero, congregara ya exagerando a menos de un centenar de personas en cada sitio. Y se puso atención a este tema, que parece no merecerla tanto, porque no faltó quien recordara que hace apenas unos días el legislador se burló y minimizó la marcha de la Generación Z, refiriéndose a ella como un “fracaso absoluto”. Incluso, nos recuerdan, de manera irónica refirió que a la misma sólo asistieron alrededor de 300 personas que no tienen la fuerza o el apoyo para realizar una movilización significativa. El caso es que los actos del legislador tuvieron muy baja participación como, nos dicen, puede constatarse en la mayoría de fotografías que subió a las benditas redes. A pesar de que su visita a la entidad había sido anunciada con varias semanas de anticipación el arrastre que tuvo fue el que se muestra en las imágenes. Ahí el triste dato.

TE RECOMENDAMOS: Propone Segob solución con diálogo