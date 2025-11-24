Sheinbaum se reúne con Carlos Slim en Palacio Nacional

Una fotografía ilustrativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim.

El empresario Carlos Slim Helú fue captado este lunes durante su llegada a Palacio Nacional, para, se presume, sostener una nueva reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En lo que va de la actual administración, Sheinbaum se ha reunido en al menos cinco ocasiones con el presidente honorario de Grupo Carso, la última el pasado 3 de julio para revisar, con representantes del sector empresarial, avances del Plan México.

A ese encuentro también asistieron Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, así como Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Recibimos en Palacio Nacional a empresarias y empresarios; están optimistas por la situación económica de México y comprometidos con nuestro país. pic.twitter.com/PYm6U3emBS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 4, 2025

Las reuniones anteriores entre Sheinbaum y Carlos Slim

29 de mayo de 2025

Antes, el 29 de mayo, Sheinbaum se reunió alrededor de dos horas con Carlos Slim Helú y su hijo, Carlos Slim Domit, aunque los empresarios salieron del recinto sin dar declaraciones a la prensa.

Al día siguiente, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta comentó que fue una plática “sobre la situación actual” del país , y entre los temas que abordaron destacó la relación de México con Estados Unidos y el panorama general de las inversiones que están llegando al país.

Sheinbaum describió a Slim como “un hombre muy inteligente, muy culto”, y que fue “refrescante escuchar sus opiniones”; además, aclaró que no hablaron de inversiones específicas del Grupo Carso, sino de la situación general de México, sobre la que el empresario es “muy optimista”.

22 de octubre de 2024

La primera visita de Carlos Slim a Palacio Nacional ocurrió tres semanas después del inicio de la nueva administración, el 22 de octubre de 2024.

En ese primer encuentro, de acuerdo con Sheinbaum, abordaron la importancia de la inversión privada en el país para impulsar un proyecto de “relocalización, del impulso a la relocalización y desarrollo regional”.

“Siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar. (...) Entonces, fue una plática de cortesía y particularmente para que nos ayude a este programa", comentó al día siguiente.

Por su parte, al salir de la reunión, el empresario declaró a la prensa que veía “mucho potencial” y que venían “muchos años muy buenos” para México.

14 de noviembre de 2024

Luego, el 14 de noviembre de 2024, volvieron a reunirse, aunque en esa ocasión fue para revisar un programa de inversión pública y privada destinado a la recuperación de Acapulco tras el impacto de los huracanes “Otis”, en octubre de 2023, y “John”, en septiembre de 2024.

