Si no es a contentillo

¿Cómo está eso de que el presidente de Perú, José Jerí, no descarta asaltar la embajada de México en Lima? Pues si no es lo que le dé su gana, nos comentan, es que está obligado a respetar las normas del derecho internacional sobre inmunidad diplomática. Está claro, nos dicen, que por la crisis política que enfrenta su país, gracias a la cual llegó al poder —porque no fue en las urnas—, Jerí busca legitimarse en el cargo con advertencias que suenan muy para la grada doméstica. Por eso dice también eso de “no me tiembla la mano”. El antecedente que fijó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implicó la supresión del derecho de nuestro país de conceder asilo político a quien considera que es un perseguido político. Una réplica de una acción de ese tipo implicaría el fin de la efectividad de ese mecanismo, que en este caso busca aplicarse a Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, acusada de orquestar el autogolpe que llevó a este último a la cárcel. Uf.

