Veracruz rojo

Y nuevamente las miradas están puestas en Veracruz, entidad a cargo de Rocío Nahle, luego de que ayer se informara el asesinato a tiros de Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, región ubicada en la zona centro de la entidad. “Aquí los resultados de su estrategia de paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso”, se publicó en sus redes sociales. Un mensaje que tiene como una de sus destinatarias a la mandataria estatal. El caso tiene mucha importancia, nos comentan, no sólo porque sigue impactando en temas de percepción de inseguridad, sino porque es el segundo exalcalde de ese municipio al que le arrebatan la vida. Apenas en diciembre de 2024 fue asesinado en la misma zona el diputado Benito Aguas. Estaban ya encendidos focos rojos, nos dicen, y pudieron haber sido ignorados.

