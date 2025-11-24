Vuelve Buque Escuela

Como se anticipó en este espacio, llegó a tierras mexicanas ayer el Buque Escuela Cuauhtémoc. Lo hizo durante la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en el Mar que encabezó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó con orgullo y honor a América Sánchez y Jair Maldonado, quienes fallecieron en mayo pasado durante el percance que el velero sufrió en Nueva York al chocar con el puente de Brooklyn. Fue, nos comentan, un mensaje de respeto y acompañamiento a la comunidad naval, aún marcada por la pérdida. “Nunca nos vamos a equivocar cuando decimos que la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea son parte de nuestro pueblo”, señaló la mandataria. El barco, por lo pronto, regresa a las aguas renovado y listo para nuevas travesías.

