¿Cuándo salen los niños de vacaciones de diciembre 2025?

Los periodos vacacionales de la SEP se encuentran definidos en el calendario oficial de cada ciclo escolar, y las vacaciones de diciembre son unas de las más esperadas, pues en este mes las familias pasan tiempo juntos celebrando navidad y fin de año.

Las vacaciones invernales comprenden un periodo extenso sin clases, en el que las y los estudiantes pueden disfrutar de un descanso prolongado para el cierre del año e incluso disfrutar algunos días libres al iniciar el siguiente año.

Con las vacaciones de diciembre, las y los niños podrán pasar tiempo de calidad en sus hogares y celebrar navidad, año nuevo y hasta Día de Reyes en compañía de su familia y de sus seres queridos.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2025?

En el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está cnformado por 185 días, y en este se encuentran establecidos los días libres y periodos vacacionales que se tendrán.

Antes del periodo vacacional de diciembre se tiene contemplado un día más sin clases, el viernes 28 de noviembre, pues habrá una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que quiere decir que las y los estudiantes de educación básica podrán tener un fin de semana largo.

Las vacaciones de diciembre 2025 comenzarán el 22 de diciembre del 2025, justo a tiempo para comenzar con los preparativos para la celebración de navidad, y de acuerdo con el calendario oficial, este este periodo vacacional concluirá el martes 6 de enero del 2026.

Además del periodo vacacional de invierno también se contempla en el calendario escolar el taller intensivo para personal con funciones de dirección y el taller intensivo para personal docente que comenzará el miércoles 7 de enero y concluirá el viernes 9 de enero.

Por lo tanto, el periodo vacacional de diciembre, que inicia el día 22, se extenderá hasta el 11 de enero del 2026, por lo que el primer día de clases del próximo año será hasta el lunes 12 de enero.

Además, el día viernes 30 de enero también se tiene contemplasa una junta del CTE en sesión ordinaria, y el lunes 2 de febrero es un día de suspensión de labores docentes, por lo que las y los niños también podrán disponer de días libres los primeros meses de año.

