La Presidenta celebra el avance del Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el “ánimo festivo” y la “gran satisfacción social” que encontró durante su recorrido por las estaciones recientemente inauguradas del Tren Interoceánico, donde constató la restauración de antiguas terminales ferroviarias y el avance del proyecto que busca conectar al sur del país y fortalecer la integración con Centroamérica.

Durante su visita, Sheinbaum subrayó que muchas de las estaciones recuperadas “son antiguas, restauradas y muy bonitas”, lo que ha generado entusiasmo entre las comunidades locales.

Aseguró que hoy es posible viajar en tren desde Tonalá hasta Salina Cruz, de ahí a Coatzacoalcos y posteriormente enlazar hacia Palenque, donde se conecta con el Tren Maya. “Imagínense, ahora se puede ir en tren, cosa que antes no se podía”, dijo.

También explicó que el gobierno trabaja en el tramo de Tonalá a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y que la modernización también alcanza puertos clave como Puerto Chiapas y Salina Cruz.

Sobre el panorama general del corredor, recordó que el tramo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos fue inaugurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ella acompañó la puesta en marcha del tren que va de Coatzacoalcos a Palenque.

Esta red, dijo, permitirá que viajeros y mercancías crucen la región con mayor facilidad y fomentará el desarrollo económico. “Siempre hemos pensado que la mejor manera de disminuir la migración es generar polos de bienestar”, señaló al destacar que ya operan polos de desarrollo en Tapachula, Arriaga y otros ocho vinculados al proyecto.