SSa publica criterios de atención integral en casos de abuso sexual

David Kershenobich, titular de la SSa, al encabezar ayer la ceremonia “¡Por ellas, por todas sin violencia!”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Salud (SSa) presentó avances en la atención integral a niñas, adolescentes y mujeres que han vivido violencia, así como acciones para fortalecer la respuesta institucional.

Al encabezar la ceremonia “¡Por ellas, por todas sin violencia!”, el secretario de la SSa, David Kershenobich, señaló que la violencia contra niñas y mujeres demanda reforzar políticas, capacidades y servicios con enfoque de derechos, género y justicia reproductiva.

Señaló que, entre los avances más relevantes, se encuentra la publicación de los Criterios para la Atención Integral del Abuso y Violación Sexual, un documento que establece lineamientos claros para garantizar una atención respetuosa, oportuna, sensible y sin revictimización.

El titular de la SSa subrayó que “denunciar no es una obligación, sino un derecho”, y enfatizó que “las mujeres no requieren presentar denuncia para recibir atención médica”. Aclaró que el personal médico no está obligado a verificar el dicho del solicitante y los trámites administrativos no deben retrasar la atención.

En este contexto, el secretario enfatizó que el sector Salud garantiza la disponibilidad nacional y el abasto suficiente de los medicamentos necesarios para la profilaxis post exposición (PEP) para VIH, herramienta esencial para la protección inmediata de las víctimas. Además del abasto asegurado, se trabaja con las entidades federativas para mejorar su implementación y uso oportuno en todas las unidades de salud.

Asimismo, David Kershenobich reafirmó la importancia de continuar la ampliación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras, como parte de la atención integral y basada en derechos para las mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia sexual.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), Teresa Ramos Arreola, indicó que la violencia sexual constituye una urgencia sanitaria y una obligación institucional para el sector Salud y agregó que “ni una sola mujer debe quedar sin una atención digna y libre de estigmas”, afirmó.