Detienen a presunto narcotraficante en operativo conjunto de Marina y Fiscalía de Nayarit

Personal de la Secretaría de Marina–Armada de México y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en días recientes a un hombre señalado por presunta posesión ilícita de hidrocarburos y transporte de sustancias con características similares a la cocaína, en un operativo realizado en Puerto Vallarta, Jalisco.

De acuerdo con información de la Décima Segunda Zona Naval, la detención se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En dicha acción, el personal naval proporcionó seguridad perimetral para asegurar el desarrollo del operativo.

La Marina detalló que la acción se llevó a cabo en coordinación con la Subdelegación de la AIC en Bucerías, Nayarit, como parte del trabajo conjunto entre autoridades federales para combatir delitos del orden federal.

La institución destacó que operativos como éste fortalecen los esfuerzos interinstitucionales y contribuyen al mantenimiento del Estado de derecho, así como al cumplimiento de la legislación vigente.

Elementos de la Marina ı Foto: Cuartoscuro

Caen 15 tras operativo en conjunto

El pasado 24 de noviembre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) ejecutaron 15 órdenes de cateo en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, para desarticular una célula delictiva vinculada con homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas.

Como resultado del operativo en conjunto se detuvo a 15 integrantes de la organización criminal, seis de ellos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entre los que se encuentran Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y el #CNI, realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y… pic.twitter.com/GnQh3yqhZr — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2025

