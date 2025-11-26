El silencio de Laura Itzel

“Yo no comentaría nada al respecto”, dijo ayer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, pensando en que así se iba a librar de la polémica de su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, quien otra vez se puso en el centro de la polémica por acusar a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, —quien acaba de perder a su esposo — por pretender usar la tragedia para buscar la gubernatura de Michoacán. Muchas senadoras expresaron su repudio inmediatamente, pero Laura Itzel prefirió irse por las ramas en una fecha por demás emblemática, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Es una opinión, finalmente, de cada uno de los legisladores, pero lo importante el día de hoy es el trabajo que estamos haciendo por el #25N”. Híjole. Pues precisamente por el #25N había quien esperaba más, nos comentan. En fin, lo que sí pudo externar abiertamente Laura Itzel fue su preocupación por salvaguardar tanto edificios emblemáticos como figuras de liderazgo durante la marcha de ayer.

