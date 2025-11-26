Golpe importante de la Marina

Relevante, nos comentan, la captura que llevó a cabo la Secretaría de Marina de 4 integrantes de una red de tráfico de drogas que operaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trató de una acción que implicó también, según se informó, el aseguramiento de 271 paquetes de presunta cocaína con un peso aproximado de unos 270 kilos y la incautación de dos camionetas y 4 equipos telefónicos. El modus operandi de los delincuentes era el siguiente: ingresaban paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X y sin llevar a cabo los trámites requeridos para su envío. La operación de detención la efectuaron el pasado 21 de noviembre en la Terminal 2 efectivos de la Semar con apoyo de la Fiscalía General de la República. Se calcula que la afectación para el grupo delictivo es superior a los 92 millones de pesos. Ahí el dato

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Resultados en educación