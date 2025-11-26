Resultados en educación

En medio de complicaciones sociales y políticas, nos piden no perder de vista instituciones y programas que de manera consistente y a veces contra viento y marea cumplen cabalmente con sus objetivos. Es el caso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cuyos indicadores de atención dan cuenta de resultados importantes, por ejemplo, que actualmente se atiende a 20 mil 91 personas en situación de rezago, pertenecientes a grupos que históricamente han enfrentado desigualdades y discriminación. Y en lo que va del año, 15 mil 905 jóvenes y adultos concluyeron sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria. Fue el secretario de Educación, Mario Delgado, quien informó que la oferta educativa del INEA responde a las necesidades de personas con discapacidad, grupos indígenas, jornaleros agrícolas, migrantes, adultos mayores, afromexicanos, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Presentan Protocolo de Atención Consular Prioriza SRE protección de mujeres