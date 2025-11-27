¿Clasismo en la Cuauhtémoc?

Quien, se acusa en las benditas redes, fue víctima de sí misma fue la directora de Mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, Ericka Guzmán, que se dio el quemón de su vida al presumir un video donde se observa a personal de la demarcación retirando un carrito camotero en la colonia Condesa, pues, dijo, hacía “ruido excesivo”. Dicen que cuando la funcionaria, quien forma parte del equipo de gobierno de Alessandra Rojo de la Vega, se dio cuenta de que todo el mundo la tundía en redes —por regodearse de una acción de orden que muchos vieron como un acto de intolerancia y discriminación— eliminó la publicación; sin embargo, el daño estaba hecho como también quedaron hechas las capturas de pantalla de su resbalón, que sirvió para que los usuarios le reprocharan falta de congruencia institucional por castigar a vendedores tradicionales, pero permitir la invasión publicitaria y las actividades que favorecen la exclusión social en la zona.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Dañaron violentos obra maestra