Vaya forma de enredarse, complicarse y quedar en el peor de sus momentos en términos de fama pública el dichoso certamen Miss Universo, en el que lo único claro es que quien menos debe pagar los platos rotos es Fátima Bosch, la joven tabasqueña que tuvo un gran desempeño, basado en su formación, elocuencia y carácter. La noticia del involucramiento de quien posee la mitad de los derechos del concurso, el mexicano Raúl Rocha Cantú ha provocado ejercicios de revisión en el que han aflorado señalamientos por influencias irregulares, tanto económicas como políticas, como ocurrió con Miss Costa de Marfil, o mezclas de intereses oscuros tanto públicos como privados y un entretejido de negocios y situaciones que si no fuera porque son reales, serían fruto de la mente de un novelista de profusa inventiva y capacidad de generar las más intrincadas teorías conspirativas. Seguro en el futuro habrá película, nos dicen. Uf.

