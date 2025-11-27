Escalan bloqueos y pérdidas crecen; Gobierno llama a liberar y dialogar

Sin visos de acuerdos con las autoridades, las protestas de transportistas y trabajadores del campo que incluyen bloqueos en diversos tramos carreteros, y que ha dejado pérdidas de entre tres mil y seis mil millones de pesos, entró este jueves en su cuarto día, y, de acuerdo con los manifestantes, continuarán.

En entrevista radiofónica, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, señaló que, si bien se les garantizó avance en sus demandas enfocadas en seguridad, el principal obstáculo radica en las organizaciones de productores agrícolas, a quienes “prácticamente no se les ofreció absolutamente nada”. Ante ello, afirmó que sus agremiados acordaron no retirarse, aunque reiteró que existe disposición al diálogo con las autoridades.

Por separado, Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, sostuvo que los manifestantes continuarán con la toma de casetas y retenes. Además, acusó que durante el intento de acuerdo del martes, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, “ni siquiera habló y se retiró sin decir nada”.

El Dato: El sector automotor (AMDA, ANPACT, AMIA y la INA) expresó su preocupación por los cierres y llamó a ambas partes a restablecer la normalidad en las carreteras.

El dirigente reiteró los cinco puntos clave del pliego petitorio: la creación de una agricultura más nacionalista; la salida del tratado de libre comercio en lo relacionado con los granos básicos; la creación de un banco de desarrollo; el establecimiento de precios de garantía para todos los productos y productores; y la revisión de la Ley General de Aguas.

Hasta ayer, los bloqueos se mantuvieron principalmente en carreteras del Estado de México —México-Querétaro y Texcoco-Los Reyes—; Sinaloa —Culiacán-Las Brisas, Mazatlán-Culiacán—; Jalisco —Maravatío-Zapotlanejo, Irapuato-Zapotlanejo, Acatlán y Santa Rosa–La Barca—; Chihuahua —Gómez Palacio y Delicias—; Tlaxcala —Libramiento Norte de la Ciudad de México y Los Reyes-Zacatepec—; Veracruz —Teziutlán-Nautla—; Tamaulipas —Tampico-Ciudad Mante, Ciudad Victoria-Matamoros y Matamoros—; y Guanajuato —Maravatío-Zapotlanejo—.

Toma de caseta en la carretera Culiacán-Mazatlán, el pasado martes. ı Foto: Cuartoscuro

En Nogales, Sonora, la protesta incluyó el bloqueo total de la aduana. Con ello, quedó completamente interrumpido el paso de unidades de carga hacia Estados Unidos, así como de vehículos particulares, que permanecen varados sin rutas alternas para cruzar, lo que generó largas filas en los accesos carreteros.

De forma paralela, productores de Sinaloa tomaron casetas y bloquearon la garita Mariposa, uno de los principales puntos de cruce hacia Estados Unidos, que quedó sin operación.

Ante ello, la Secretaría de Gobernación exhortó a productores agrícolas y transportistas a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población.

El Tip: aunque dirigentes de la ANTAC amagaron con cerrar las vialidades principales que conectan a la CDMX, hasta anoche no se había confirmado estas acciones.

PROTEGER ABASTO. Al respecto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que por el cierre de al menos 29 carreteras en 17 estados “se calculan, de forma conservadora, pérdidas acumuladas de entre tres mil y seis mil millones de pesos del 19 al 26 de noviembre”.

En un comunicado, dijo que, para proteger el abasto y el ingreso de las familias, es necesario retomar de inmediato el diálogo entre organizaciones de transportistas y productores del campo con la Secretaría de Gobernación, para liberar los corredores logísticos.

Para la Confederación, esto confirma la urgencia de retomar la negociación con reglas claras, con facilitación neutral y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites, evitando nuevas afectaciones a terceros.

Asimismo, pidió corredores de libre tránsito con horarios, puntos de resguardo y prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales mientras avanzan las negociaciones, así como un mecanismo público de información en tiempo real (mapa de cierres, tiempos de respuesta y rutas alternas) que oriente a ciudadanía y empresas y reduzca la incertidumbre.

Oposición ve desatención de Gobierno ante protesta

› Por Claudia Arellano y Tania Gómez

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, lamentó que la Presidenta Claudia Sheinbaum mantenga su posición de minimizar los reclamos de los transportistas, cuya única demanda es seguridad en las carreteras.

“La petición es que las unidades de policías estatales y municipales se salgan de las carreteras y que haya drones para vigilar; debe bajar el índice delictivo; los transportistas quieren seguridad y vigilancia permanente en sus viajes.

En sus redes sociales, advirtió que el problema carretero puede escalar en violencia, desabasto en varias comunidades y recrudecer más la falta de medicamentos que aún persiste.

“No se trata de asuntos políticos, es un tema de atender los asaltos, las extorsiones, los asesinatos en carreteras. Los transportistas y productores de maíz intentan llegar a acuerdos con el Gobierno para atender demandas, son causas necesarias como combatir la inseguridad en las carreteras, ofrecer un mayor precio al maíz y escuchar lo que se piensa sobre la reforma de la Ley del Agua”.

Más tarde, líderes de campesinos y transportistas ingresaron al Senado en un intento fallido por establecer contacto con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, luego de tres días de bloqueos carreteros en más de 40 puntos del país.

Los manifestantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes ingresaron al salón de plenos con apoyo de senadores del PAN tras una reunión privada, denunciaron la ausencia de políticas públicas para el campo y la inseguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras, al tiempo que advirtieron que si no hay respuesta a sus demandas, las movilizaciones continuarán.