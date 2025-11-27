¿Qué pasará hoy en el Senado?

Se rumora fuertemente que algo muy relevante ocurrirá esta mañana en el Senado de la República. Para los expertos que saben atar cabos, una “muy rara” sesión a la que convocó este jueves la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, está estrechamente relacionada con una muy hermética reunión que, se señala, sostuvo ayer el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López con la Presidenta Claudia Sheinbaum. El senador no quiso decir ni pío al salir de aquel encuentro, pero cuentan los que piensan mal y aciertan que estos acontecimientos van orientados a la supuesta renuncia del fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, quien sería remplazado por el ministro en retiro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar. Otros, que también coinciden en la partida de Gertz Manero, difieren en la teoría de Zaldívar como sucesor y apuestan por la actual consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy. Vaya fuerza que traía ayer ese rumor. En fin.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES De novela