Espaldarazo a Wong

Quienes conocen de mensajes y, sobre todo, de mensajes políticos en el Estado de México, nos dicen que ninguna duda cabe del apoyo de la gobernadora Delfina Gómez a la alcaldesa de Tecámac, Rosa Yolanda Wong. El miércoles, la mandataria sostuvo una reunión privada con liderazgos de Morena, y lo que más llamó la atención fue la reiteración de cercanía de Delfina con Wong, al sentarse prácticamente codo con codo durante la grabación de un video de apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum. A esta acción, nos dicen, se suma una foto que la misma gobernadora subió a sus redes después de recibir a Wong en Palacio de Gobierno hace apenas una semana, cuando es inusual en ella que publique ese tipo de encuentros. Ambos sucesos refrendan el mensaje, además, de que Delfina mantiene vigilancia permanente en Tecámac para que se respete la voz del pueblo que eligió a Wong como alcaldesa, por sobre aquéllos que quieran invalidar esa confianza para beneficio propio. Ahí el dato.

