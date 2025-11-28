La IA, protagonista en el Senado

Nos dicen que los que están temblando en la Cámara alta son los expertos que se encargan de asesorar a los legisladores, ya que, en una de ésas se quedan sin chamba por culpa de la tecnología. Y es que ayer, mientras se desahogaba el trámite que dio el pase de salida al ya exfiscal Alejandro Gertz Manero, el senador panista Mario Humberto Vázquez fue cachado recurriendo a los servicios profesionales de Chat GPT, a quien le pidió una manita para redactar un discurso sobre la renuncia de Gertz. “Vamos a agregar: la salida del fiscal tiene que ver con el huachicol fiscal, con la barredora o con el…”, se alcanzó a ver en la petición que el legislador trataba de hacer a la inteligencia artificial, en una clara muestra de que no necesita gastar más en consultorías. Lo que sí, habrá que comentarle al senador, es que tiene que espejear mejor o, todavía mejor, invertir en un buen protector de pantalla de privacidad para celular. Uf.

