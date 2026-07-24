Más ecos de la violencia en Tabasco

Nos dicen que después de que el secretario de Gobierno tabasqueño, José Ramiro López Obrador, defendiera la disminución de los homicidios en esa entidad, a pesar de las masacres que se han registrado recientemente —las cuales minimizó—, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa le pidió a él y al gobernador Javier May poner de su parte para detener la violencia que golpea a los negocios y, con ello, a la economía de las familias de Tabasco. Dueños de comercios señalaron que una empresa de autopartes afiliada está en riesgo de cerrar, después de que apenas el pasado miércoles apareció una cabeza humana frente a su local. “No podemos seguir viendo estos actos de forma cotidiana”, expresaron los agremiados a las autoridades estatales y también pidieron a Morena y a sus aliados comprender que los empresarios no están en su contra —por aquello de que una preocupación de esta magnitud pueda confundirse con golpeteo político—, sino que únicamente buscan defender sus derechos y mantener abiertas sus fuentes de empleo.