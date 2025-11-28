La protesta de Añorve

Nos dicen que, aunque poco pudo hacer la oposición para evitar que el Senado aceptara, en un proceso exprés, la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República, el legislador priista Manuel Añorve no dejó pasar la oportunidad de señalar la posición de su bancada. Y es que para los legisladores del tricolor “irse a una embajada no es causa grave (para aceptar una renuncia), no tiene justificación jurídica. Lo que sí es grave es que se le renuncie para dar paso a un fiscal a modo, que no incomode”. Y no sólo eso, también agregó un mensaje al oficialismo: “mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz”. “Mientras ustedes avanzan hacia el autoritarismo, el PRI sigue firme, crítico, fuerte y echado para adelante. Aquí estamos, aquí seguiremos y no nos doblan, por eso nuestro voto será en contra”, dijo el senador mientras pegaba con la palma de la mano en la tribuna.

