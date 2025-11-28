Les ganan las ansias y la riegan

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien salió ayer a contener las ansias de novillero que a últimas fechas se muestran desbordadas entre algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación empeñados en reabrir juicios con sentencias firmes o de plano volver a discutir lo que ya es cosa juzgada. Se entendería, por decirlo de alguna manera, en el caso de Lenia Batres, que busca quedar bien con su grada con recurrentes actos de reafirmación, pero que otros ministros empiecen a abrazar ese despropósito generó inquietud. De ahí lo importante del señalamiento de la Presidenta ayer en su mañanera. “Yo no estoy de acuerdo y lo digo abiertamente… —señaló ayer Sheinbaum sobre lo de reabrir la cosa juzgada—, yo creo que lo que ya fue juzgado fue juzgado y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”. Quisieron luego en la Corte bajarle la intensidad al tema, pero coscorrón dado ni amparo lo quita. ¿O cómo era?

