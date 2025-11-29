En nueva era de FGR va Gobierno contra huachicol que trae persecución a la baja

En nueva era de la FGR Gobierno va por fortalecer la lucha contra huachicol

Tras la oficialización de la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), la Presidenta Claudia Sheinbaum puso el foco en el combate al huachicol fiscal como uno de los temas “indispensables” para su Gobierno y que requieren una investigación más profunda, por lo que recomendó a quien se haga cargo del máximo Ministerio Público del país que continúe con las investigaciones sobre este delito, junto con el de las empresas factureras, que implica desvíos millonarios que no llegan a las arcas del Estado.

“Pienso que la fiscalía requiere de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Hay temas que tenemos en el Gabinete de Seguridad que ya se irán presentando, que nos parece indispensable que se avance.

El Dato: El jueves la Guardia Nacional desplegó un operativo contra el huachicol fiscal en la frontera norte de Tamaulipas, donde aseguró 9 pipas con 55 mil litros de combustible.

“Uno de ellos es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y quien esté en las carpetas de investigación, pues se lleve a la justicia”, dijo este viernes durante su conferencia matutina.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, de 2019 —primer año de la gestión de Gertz Manero como fiscal de la República—, a 2024 —último año registrado por las estadísticas— hubo una disminución de 34.9 por ciento en las investigaciones abiertas por delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados, al pasar de 10 mil 464 carpetas a seis mil 807.

Según el más reciente reporte, publicado en octubre de 2025, el 8.7 por ciento de las carpetas de investigación abiertas en 2024 corresponden a delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados, esa proporción fue del 10.6 por ciento en 2019.

De acuerdo con la organización Impunidad Cero, que haya menos carpetas de investigación no significa que se trate de una disminución de la incidencia delictiva. Puede deberse, entre otros factores, a una menor cantidad de denuncias presentadas y a la ineficiencia en el registro y procesamiento de los casos por parte de las fiscalías.

Uno de los últimos casos ligados al huachicol fiscal ocurrió justamente en los últimos días de la gestión de Gertz Manero como fiscal general, el destape del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, como presunto miembro de una red de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible.

Esta actividad criminal fue registrada por primera vez en informes periodísticos, lo que llevó a la Presidenta Sheinbaum a pedir explicaciones a la FGR, que finalmente informó que se trataba de una investigación en proceso que inició hace un año.

El caso escaló a un nivel en el que la propia carpeta de investigación de la FGR evidenció filtraciones de funcionarios de la misma fiscalía, que a cambio de sobornos dieron información privilegiada a Rocha sobre las investigaciones que se siguen en su contra.

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo destacó cómo otras instancias del Gobierno han colaborado para perseguir el huachicol fiscal y a las factureras, entre ellas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que, dijo, avanzó con acciones administrativas para evitar la creación de empresas que desaparecen dos días después de su registro, pero señaló que debe existir una investigación sobre el “desfalco al pueblo de México”.

Otro de los casos emblemáticos de delitos en materia de hidrocarburos sucedió a principios de 2025, tras el aseguramiento de un buque cargado con miles de litros de combustible no declarado en la aduana de Tamaulipas, el hecho puso en relieve una de las redes criminales más grandes, que involucraría a empresarios y figuras políticas.

Durante las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal, se ha detenido a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y funcionarios de aduanas que supuestamente aceptaron sobornos para permitir el paso de millones de litros de hidrocarburos no declarados, un desfalco del que las autoridades todavía no dan un estimado.

En este marco de acciones contra el huachicol, el nombre de la organización criminal La Barredora se popularizó cuando investigaciones señalaron al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Las pesquisas apuntan a que Bermúdez dirigía esta célula, que presuntamente funcionó como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta que estos grupos se separaron en 2023.

A Bermúdez se le atribuye, además del crecimiento del CJNG en Tabasco, el incremento de la extorsión y narcotráfico, el contrabando de hidrocarburos.

El supuesto líder de La Barredora fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay y extraditado a México, donde fue recluido en el Penal de El Altiplano mientras enfrenta el proceso en su contra.

La jerga periodística denomina huachicol fiscal a la importación ilegal de combustibles a partir de la simulación, como si se tratara de otro producto que no está sujeto a aranceles o que, si lo está, son menos costosos, como aditivos o lubricantes.

El dinero que no se paga en impuestos termina en manos del crimen organizado, en lugar de llegar a la hacienda pública.

“Por ejemplo, al importar un litro de diésel en las aduanas mexicanas se debe pagar 7.1 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); para eludirlo (se recurre a una pipa) que declara introducir otra cosa y puede contener hasta 60 mil litros de combustible, lo que implica una ganancia de al menos 400 mil pesos por los impuestos no pagados por cada pipa”, explica un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Si, por otro lado, se introducen 10 millones de litros de combustible por mar en un buque, agrega el ejemplo, “el huachicol fiscal representa, cuando menos, una ganancia de 71 millones de pesos por los impuestos evadidos”.

De manera adicional, el Estado también pierde ingresos cuando el combustible introducido de manera ilegal no paga el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) durante su comercialización.

Godoy afirma que asume en FGR “con ética y firmeza”

› Por Tania Gómez

Ernestina Godoy Ramos confirmó su renuncia como consejera jurídica del Ejecutivo federal y subrayó que asume la responsabilidad de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) con “profundo sentido de justicia”, así como “con ética y firmeza”.

Su pronunciamiento se da un día después de que el Senado de la República aceptó y aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR y mientras se abre el proceso legislativo para elegir a la próxima o próximo fiscal general, cargo para el cual ella también puede competir.

El Dato: El abogado Raúl Armando Jiménez Vázquez quedó como encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Ejecutivo. La próxima semana se anunciará al nuevo titular.

En su mensaje, difundido en redes sociales, Godoy recordó que desde el 1 de octubre de 2024 se desempeñó como consejera jurídica, un encargo que calificó como un honor.

“El día de ayer (jueves) presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor”, escribió al agradecer la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que servir en esa posición representó “uno de los mayores retos y privilegios” de su trayectoria y sostuvo que transformar al país implica un compromiso que va más allá de lo institucional.

El Tip: El jueves la mayoría de la 4T en el Senado aprobó la salida de Alejandro Gertz de la titularidad de la FGR pese a las acusaciones de que no se trató de una “causa grave”.

“Me queda claro que transformar la vida pública del país no es sólo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo”, expresó.

Godoy Ramos informó que, tras su renuncia y conforme al artículo 21 de la Ley de la FGR, fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, lo que la coloca automáticamente como encargada del despacho de la Fiscalía General.

“Por ello informo: tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, señaló.

Finalmente, afirmó que encara esta nueva etapa con la misma orientación que ha marcado su carrera: “Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

Mientras tanto, el Senado se prepara para el proceso que derivará en la terna de candidaturas para elegir a quien ocupará la titularidad de la FGR por los próximos nueve años. Godoy, al frente del despacho, se perfila como una de las figuras favoritas en esta nueva fase institucional.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta que establece la convocatoria y el procedimiento para nombrar a la próxima persona titular de la FGR, detallando cómo se evaluarán las candidaturas y las etapas del proceso de selección que culminará con una votación calificada en el pleno.

En él se informa que el registro de aspirantes se realizará exclusivamente por vía electrónica del 28 al 30 de noviembre a través del portal del Senado.

Los interesados deberán cumplir requisitos constitucionales, como ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener al menos 35 años, contar con título de licenciatura en Derecho, con 10 años de antigüedad mínima, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso.

La convocatoria exige que los candidatos presenten un ensayo de máximo 10 cuartillas con un diagnóstico sobre los fenómenos delictivos del país, elementos de un plan de persecución penal y propuestas sobre el uso del marco normativo de la FGR para combatir el delito, además de documentación oficial y un currículum detallado de su trayectoria profesional.

El 2 de diciembre, la Jucopo verificará los expedientes y seleccionará al menos 10 perfiles que someterá a votación del pleno ese mismo día. La lista requiere el voto aprobatorio de dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión; de no alcanzarse, se realizará una segunda votación inmediata o se presentará una nueva propuesta.

Una vez aprobada la lista, será enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que integre una terna que regresará al Senado de la República.

Los tres finalistas comparecerán por separado, en orden alfabético, con hasta 20 minutos para exponer su proyecto de trabajo sin posibilidad de preguntas

ni intervenciones.

La designación final se realizará mediante votación por cédula que requiere mayoría calificada de dos terceras partes. La persona electa rendirá protesta de ley ante el pleno en la misma sesión.

...Y realiza sus primeros cambios en AIC y FEMDO

› Por Tania Gómez

Ernestina Godoy comenzó a reconfigurar la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR). Este viernes formalizó el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en lo que representa su primer movimiento de fondo desde que asumió el despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

También colocó a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y designó a Laura Ángeles Gómez como nueva titular de la Oficialía Mayor.

Elizalde Mora llega a la AIC, que es uno de los órganos fundamentales de la FGR, al contar con más de 20 años de experiencia en corporaciones policiales y

de investigación.

Destacó como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras el atentado contra Omar García Harfuch en junio de 2020.

También dirigió la Policía de Investigación capitalina y ocupó la subsecretaría en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, lo que le otorga conocimiento directo del trabajo de inteligencia y campo que ahora encabezará a nivel nacional.

Su incorporación desplaza a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez y recae sobre una de las áreas más estratégicas de la Fiscalía: la AIC funciona como brazo técnico-científico y de inteligencia en las investigaciones más complejas del país, aquellas que involucran delincuencia organizada, corrupción de alto nivel y delitos de impacto nacional.

Ángeles Gómez ha trabajado junto a Godoy durante 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinadora general de Administración de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Por su parte, Oliveros Aparicio llega a la FEMDO con un perfil robusto en delitos de alto impacto. Su trayectoria abarca desde fiscal en Tabasco hasta coordinador de investigaciones en la CDMX, donde trabajó bajo la dirección de Godoy.

Posteriormente ocupó cargos en la Secretaría de Seguridad federal, donde se especializó en robo de hidrocarburos y se vinculó forjó con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Los tres relevos configuran el primer bloque de ajustes en la dependencia federal y reflejan la intención de imprimir un sello propio a la gestión provisional.

Relevos inmediatos ı Foto: Especial

Ayotzinapa, Rancho Izaguirre y Odebrecht, pendientes de Gertz

› Por Tania Gómez

Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República (FGR) con un balance marcado por la caída en las carpetas de investigación, falta de transparencia y debilitamiento de la coordinación con fiscalías estatales. Especialistas en justicia critican que, durante su gestión, nunca se materializó la autonomía prometida y advierten que la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho reproduce el mismo patrón de dependencia política que caracterizó al exfiscal.

Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, señaló que “lo ocurrido confirma que, en realidad, este anhelo de que la persecución de delitos no se viera manejada por los intereses de otros poderes, pues en realidad nunca sucedió”. Para la especialista, desde el nombramiento de Gertz Manero como primer fiscal autónomo, “esa autonomía nunca se hizo realidad”.

El Dato: El Senado aceptó la renuncia de Gertz Manero de la FGR, entre reclamos de opositores, que no consideraron “causa grave” que se le ofreciera ser embajador “en un país amigo”.

El proceso despertó suspicacias por su celeridad. En un solo día, el Senado aceptó la renuncia pese a que la Constitución establece que debe existir una “causa grave”. “No es un motivo grave, sino simplemente un movimiento político”, aseveró Camacho, quien criticó que “la Constitución no se está respetando”.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, coincidió en que la forma dejó “espacio para la suspicacia”. Aunque reconoció que “sí se necesitaba” un cambio, calificó de “bastante desaseada” la ejecución.

Ambos expertos destacaron el balance negativo de Gertz Manero. Camacho señaló que durante su administración “hubo un descenso notable de casos que eran atraídos por la Fiscalía General de la República” y “un debilitamiento importante de estos espacios de articulación entre fiscalías”.

Francisco Rivas enfatizó las deficiencias: “La Fiscalía muestra una caída de las carpetas de investigación, pero la caída no necesariamente obedece a que el país tenga menos delitos federales, lo que apunta a una menor capacidad de investigar”. El especialista también lamentó la falta de transparencia de la dependencia federal.

Entre los pendientes que heredará la nueva persona titular destacan casos emblemáticos como Ayotzinapa, el Rancho Izaguirre y Odebrecht, además de la necesidad de mayor coordinación con fiscalías estatales, algo que la propia Presidenta Sheinbaum reconoció al afirmar que la FGR “requiere una transformación”.

Sin embargo, Rivas advirtió que esta colaboración “trasciende la mera buena voluntad” y requiere recursos, pues: “En los últimos 13 años las fiscalías han perdido año con año recursos”. Además, recordó que actualmente los recursos para seguridad y justicia están en “caída libre” comparados con administraciones anteriores.

“Las fiscalías carecen de tecnología, de personal, insumos, de internet”, alertó.

La designación inmediata de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México (CDMX) y cercana colaboradora de la Presidenta, como encargada de despacho anticipó su probable nombramiento definitivo. Para Camacho, esto representa un claro retroceso: “Es muy evidente el mensaje de que en realidad las fiscalías no son autónomas y se repite lo mismo que en su momento vivió Gertz cuando lo nombraron, pues él también estaba como encargado de despacho cuando fue nombrado fiscal”.

Rivas compartió las dudas sobre la autonomía futura: “Las dudas las podemos tener y son legítimas, precisamente por la cercanía y por el estilo que tuvo la fiscal en su momento con la Jefa de Gobierno”. Recordó que, durante la gestión de Godoy en la CDMX, “no podríamos decir que hubo mucha independencia en la fiscalía capitalina, parece que había una extrema cercanía con el poder”.

El episodio, agrega, deja en evidencia que, siete años después de la creación de la FGR como órgano autónomo, la dependencia política persiste. Como concluyó Camacho: “No hemos vivido en México una persecución del delito que sea técnica y no meramente política”.

Oposición exige un fiscal autónomo; la justicia no se interrumpe, dice Morena

› Por Claudia Arellano

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aclaró que “la procuración de justicia y el Ministerio Público de la Nación no se interrumpe, no se altera, no se distorsiona, porque a partir de ayer ya hay una encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), que es Ernestina Godoy, quien era la consejera Jurídica del Gobierno de la República”, esto ante la renuncia de Alejandro Gertz como Fiscal.

Al respecto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, llamo a tener una elección garante.

Monreal dijo que tiene una opinión muy positiva y no varía, y “su renuncia es una decisión personal, que a mí me parece encomiable su actitud, y dará paso a una nueva o nuevo fiscal, que el Senado defina mediante un procedimiento que establece la Constitución y, seguramente, a partir de ahora se lanzará la convocatoria para la selección y designación”.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dialoga con los coordinadores de las bancadas del PAN y Morena, Elías Lixa y Ricardo Monreal, durante la sesión ordinaria del miércoles 29 de octubre de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: La renuncia de Gertz Manero se aprobó con 74 votos a favor y 24 en contra, luego de que fue votada por el Senado el jueves.

“Confiemos en que las cosas saldrán bien, de que la decisión personal de Alejandro Gertz se debe respetar y de que, institucionalmente, demos paso a construir y reforzar la institución de la procuración de justicia en México. Yo estoy tranquilo, confiado, en que va a ser para bien del país este relevo institucional y que representará una buena refrescada, reoxigenada, o un estilo que atenderá los reclamos de seguridad y los reclamos contra la impunidad de nuestro país”, añadió.

Monreal expuso que las renuncias que se generan son decisiones personales y, en el caso de que hubiera destitución, sí tendría que haber una causa grave, “pero en este caso es una decisión personal la que se está analizando y la que ayer se aceptó, ya es asunto juzgado, ya el Senado determinó aceptar la renuncia y ya inició el proceso de relevo institucional en el Ministerio Público de la Nación”.

Dijo no quererse adelantar sobre la persona que llegará a la Fiscalía, pues “seguramente el Senado habrá de aplicar todo su esfuerzo y criterio para lograr las mejores características, las mejores calificaciones para quien sea fiscal, o mujer u hombre”.

En el caso de Ernestina Godoy, afirmó, que la conoce muy bien porque han coincidido este año dos meses en reuniones con la Presidenta cuando revisan la agenda legislativa, y ha tenido comunicación permanente con ella por las iniciativas que envía la Presidenta de la República a la Cámara de Diputados.

“Puedo decirle que es una mujer autónoma, afirmar que es una mujer profesional, puedo asegurar que es una mujer con experiencia y capacidad y, sobre todo, es una mujer honesta, incapaz de corromperse y también incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales de cuello blanco o de delincuencia organizada. Es una mujer extraordinaria. Es una mujer profesional, proba, y es una mujer con extraordinaria capacidad técnica y jurídica”, agregó.

El proceso que el Senado de la República ha iniciado para nombrar a la próxima titular de la FGR, dijo: “se trata de una decisión de la mayor relevancia para un Estado de derecho, porque esta figura debe garantizar la autonomía, independencia y profesionalismo de la institución”.

La diputada panista consideró que en la designación: “Resulta imprescindible que, en este proceso, se actúe con absoluto profesionalismo, escuchando todas las voces y privilegiando el interés superior de la justicia”y afirmó que México necesita a alguien que asegure que toda víctima de un delito tenga quien la defienda, que garantice el derecho humano de acceso a la justicia y contribuya a construir un país en paz y sin violencia.