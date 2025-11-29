Ojos al sombrero

Y fue el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, quien ayer en las benditas redes dio a conocer la intención de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, de registrar como marca Carlos Manzo, nombre de su esposo asesinado, lo mismo que “Movimiento Independiente del Sombrero”. El funcionario señaló que el trámite se hizo el pasado 14 de noviembre y que “ acompañaremos su proceso”. En las mismas redes otros usuarios publicaron los documentos en los que se anota que el giro preponderante de la marca, en caso de aprobarse, será: “servicios de organización de reuniones políticas; servicios de grupos de presión política (cabildeo político) relacionados con servicios profesionales legalmente regulados; asesoría en materia de organización ciudadana, participación democrática y representación de intereses sociales ante autoridades; servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social”. Los traen bien checados, nos comentan.