Sheinbaum supervisa Tren Maya de carga en Quintana Roo y prevé bajar el precio de la gasolina en el sureste

Como ha sido la constante en sus giras al sureste del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este 29 de noviembre los trabajos de infraestructura de carga del Tren Maya en Cancún, Quintana Roo.

A 7 meses del inicio de las obras, que la mandataria abanderó el pasado 26 de abril, este sábado afirmó que el Tren Maya es “indispensable” al señalar la escasa conectividad con esa región territorio mexicano.

Sheinbaum recordó que los responsables de construir el transporte de carga del Tren Maya son los ingenieros militares del Agrupamiento “Felipe Ángeles”, el mismo encargado de otras obras ferroviarias en el centro del país, como los trenes de pasajeros Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, México-Querétaro y Querétaro-Irapuato.

Supervisamos la construcción del Tren Maya de carga en Cancún, Quintana Roo.

En su mensaje, Sheinbaum apuntó que la gasolina es más cara en el sureste mexicano, lo que más temprano atribuyó a dificultades en la distribución.

Desde Playa del Carmen, la Presidenta se comprometió a que el desarrollo de la infraestructura de carga del Tren Maya optimizará la distribución de combustibles en el sureste y, por lo tanto, bajará el precio de la gasolina en la región.

“Nos comprometimos también a que el Tren Maya no sólo va a ser de pasajeros, sino de carga. Ya va avanzado, hoy vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste del país”, aseveró.

El viernes, a través de la red social X, sostuvo que al diversificar el Tren Maya con la capacidad de carga se fortalecerá la distribución de mercancías, mejorará la economía regional y tendrá un impacto ambiental positivo.

En su publicación compartió un par de fotografías de los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mientras realizan trabajos en las vías en el tramo de Yucatán.

Según lo expuesto el paso 26 de abril por el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, el Tren Maya de carga tendrá terminales intermodales en Cancún, Quintana Roo; Palenque, Chiapas, y en Poxilá y Progreso, Yucatán.

Además, se planteó la interconexión con:

Línea FA del Tren Interoceánico , de Palenque a Coatzacoalcos, Veracruz

Línea Z del Corredor Interoceánico , de Coatzacoalcos a Salina Cruz

Línea K del Corredor Interoceánico, de Salina Cruz a Ciudad Hidalgo, en Chiapas

Estimó que el desarrollo de la infraestructura de carga se realizaría en dos etapas, en un plazo de dos años y seis meses. Es decir, estaría terminada y en condiciones operativas en el segundo semestre de 2027 .

Fortalecemos las capacidades del Tren Maya para que también sea de carga; haremos un transporte de mercancías eficiente y menos contaminante para todo el sureste.



Gracias al agrupamiento de ingenieros militares "Felipe Ángeles"

