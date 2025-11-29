Con la novedad de que medio centenar de organizaciones no gubernamentales saltaron ayer para cuestionar que Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República sin rendir cuentas. En un posicionamiento, agrupaciones como Artículo 19, México Unido contra la Delincuencia, Mexicanos contra la Corrupción y México Evalúa, entre muchas otras, cuestionan que en los últimos años las fiscalías han estado cerradas a la participación y al escrutinio de la sociedad civil, por lo que plantean que el proceso de nombramiento del nuevo fiscal sea transparente y abierto, también que se solicite a las personas candidatas un plan de trabajo para reestructurar la FGR, que el nuevo fiscal abra convocatorias para ocupar cargos de fiscales especializados, y que se promueva un mecanismo de evaluación de la gestión del fiscal saliente para que se conozcan los retrocesos y desafíos que enfrenta la institución. Que haya coordinación entre instituciones, pero que no se sacrifique la autonomía, señalan también. Ahí sus consideraciones.