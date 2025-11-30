¿Cuándo será el próximo pago de Becas Benito Juárez 2025?

Las Becas Benito Juárez son un apoyo econímico que se brinda a las y los estudiantes, con la finalidad de disminuir la descerción académica, por lo que las y los beneficiarios podrán adquirir útiles escolares con este ingreso.

Este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar, y el pago de mil 900 pesos se brinda de manera bimestral a las y los estudiantes que resultan beneficiarios.

El apoyo económico de las Becas Benito Juárez se otorgan con la finalidad de que las y los estudiantes puedan cubrir gastos como útiles escolares, alimentación, transporte o cualquier otro recurso que necesiten para continuar con sus estudios.

Pagos de la Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

Pago de las Becas Benito Juárez de diciembre

Hasta el momento no se ha dado a conocer la próxima fecha de pago para las Becas Benito Juárez, ya que el último depósito, que era el correspondiente a septiembre y octubre, se realizó a partir del 20 de octubre.

Debido a esto, se puede estimar que el pago correspondiente a noviembre y diciembre sea depositado durante diciembre, debido a que por el momento se está realizando la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Si eres una persona que se inscribió recientemente a las Becas Benito Juárez, o si requieres renovar tu tarjeta, la dispersión de estas comenzó a realizarse a partir del 25 de noviembre.

La información para conocer la fecha y lugar de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar necesitar estar atento a los canales de WhatsApp estatales o a la información que brindan en las instituciones académicas.

En caso de ser menores de edad, requieres tu acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y también requieres la identificación oficial de tu madre, padre o tutor en original y copia, así como su acta de nacimiento y el CURP.

En caso de ser beneficiario o beneficiaria mayor de edad, requieres una identificación oficial vigente en original y copia, tu acta de nacimiento, CURP, y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Becas Benito Juárez: Requisitos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar ı Foto: Redes Sociales

Pese a que aún no se conoce la fecha exacta de la dispersión de los depósitos de las Becas Benito Juárez, se puede estimar que el orden en el que estos sean realizados pueda ser el siguiente:

Primer día: A, B y C

Segundo día: D, E, F, y G

Tercer día: H, I, J, K y L

Cuarto día: M, N, Ñ y O

Quinto día: P, Q, y R

Sexto día: S, T, U, V, W, X, Y y Z