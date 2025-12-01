Otros reaparecidos… en el PAN

Con la novedad de que, después de varios meses del multipublicitado relanzamiento del PAN, el fin de semana pasado el albiazul celebró la asamblea que marcó el arranque formal de su nueva era como un partido. Ahí, su dirigente nacional, Jorge Romero, advirtió que México pasa por un momento de “regresión autoritaria”, por lo que su partido enarbolará la defensa de los mexicanos y de sus instituciones. Hasta ahí lo relevante en discurso, nos comentan. Ya en temas de más fondo, algo de lo que llamó la atención fue la reincorporación a las filas del albiazul de personajes ligados al expresidente Felipe Calderón, quien aunque no acudió mandó un mensaje: “Deseando éxito a los panistas en su Asamblea. Ojalá sigan lo que Carlos Castillo llamó apostar por nosotros mismos. Reencontrarse con sus principios, con sus gobiernos y con los ciudadanos”. Entre los invitados se reportó la presencia de Margarita Zavala, Roberto Gil y Adriana Dávila. Ahí el dato.