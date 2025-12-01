“Terminaremos con el  mercado negro del agua”

Vista aérea del Sistema Cutzamala, el pasado 10 de octubre en Valle de Bravo, Edomex.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que en la Cámara de Diputados ya están listos para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen con proyecto de decreto en materia de agua.

A través de un videomensaje, Morales López explicó que la iniciativa busca garantizar el acceso al agua, terminar con prácticas de sobreexplotación, ordenar y transparentar el sistema de concesiones “con cero tolerancia a la corrupción”.

El Dato: Con el dictamen en materia de aguas listo, se prevé que la comisión correspondiente lo someta a votación, para posteriormente ser discutido y aprobado en el pleno.

“Vamos a terminar con el mercado negro del agua para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías, para que quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio ya no puedan hacerlo más”, señaló.

Respecto a las concesiones, uno de los temas que más controversia ha causado entre productores, recordó que la legislación vigente permite la concentración de múltiples títulos de concesión de agua en una o varias personas o empresas, lo que, señaló, provoca escasez en comunidades y afecta a pequeños productores.

Explicó que la nueva ley en la materia garantiza el binomio tierra-agua para brindar certeza jurídica en los procesos de reasignación. Es decir, que las propiedades con títulos de concesión se podrán heredar o vender, y se respetará el mismo volumen, tiempo y uso para las que fueron concesionadas.

“La postura de nuestra Presidenta ha sido una postura valiente. Clara. Llegamos a transformar el régimen del agua en nuestro país, a terminar con el abuso, con el acaparamiento, con la sobreexplotación y a garantizar la viabilidad de este recurso tan preciado.

“Nuestro objetivo es que haya agua suficiente para garantizar el derecho humano, para garantizar la producción de alimentos y que contemos con agua para impulsar los proyectos que nos lleven al desarrollo nacional”, enfatizó.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que ya fue concluido un nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, luego de alcanzar acuerdos con agricultores y transportistas que pusieron fin a una ola de protestas en varias entidades.

Monreal explicó que los legisladores revisaron 124 artículos y realizaron ajustes en 50 puntos clave para beneficiar a productores, industriales y garantizar el derecho humano al agua. “Estamos actuando con apertura y con responsabilidad”, afirmó, destacando que las modificaciones surgieron tras intensos foros de diálogo con todos los sectores involucrados.

Entre los cambios más relevantes, el dictamen redefine conceptos como “uso agropecuario familiar” y “reasignación”, regula las transmisiones o herencias de concesiones y establece procedimientos claros para la autorización de títulos, con plazos definidos para dar certeza jurídica a los usuarios.

También se actualizará el Registro Público Nacional del Agua, fortaleciendo los mecanismos de control, sanciones por uso indebido y la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos.

El dictamen busca garantizar el derecho humano al agua, combatir el acaparamiento y la sobreexplotación mediante un sistema de concesiones más transparente.

Se pretende priorizar a comunidades y productores locales sobre intereses privados, con un registro público de concesiones y la prohibición de transferencias entre particulares.

“Nos permitirá también tener un sistema de concesiones mucho más ordenado, transparente, con plenas certezas para todos los usuarios y con cero tolerancia a la corrupción”, señaló, por su parte, el director de Conagua, Efraín Morales.

Mediante redes sociales, el funcionario advirtió además: “Quienes hoy reciben agua de manera gratuita, la venden y hacen negocio, ya no puedan hacerlo más”, destacando que las reformas buscan proteger el acceso equitativo al recurso.