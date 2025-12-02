A un mes de la explosión

Y la que cumplió ya un mes fue la explosión de un transformador en la sucursal de Waldo’s en Sonora, entidad a cargo del morenista Alfonso Durazo. Una dolorosa tragedia en la que murieron 24 personas y 14 más resultaron lesionadas. Ayer, el fiscal general del estado dio cuenta en un video de una larga lista de tareas y dictámenes que han recabado, además de testimonios, estudios e información “diversa”. Sin embargo, nos comentan, hasta ahora esa institución no ha informado qué fue lo que ocurrió el pasado 1 de noviembre, ni tampoco señalado las causas y las posibles responsabilidades. Lo único de relevancia que el funcionario reveló es el uso de documentación apócrifa, incluido un documento que, dijo, “no coincide con la realidad”. Sobre el caso, nos hacen ver, al cumplirse un mes se nota más ya la exigencia social de que se puedan conocer los resultados. Por lo pronto, a seguir esperando.