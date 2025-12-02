México coordina visita inédita de 100 CEOs nórdicos interesados en sectores estratégicos

El encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, recibió este martes a una delegación del influyente Grupo Wallenberg para preparar la llegada a México en 2026 de más de 100 CEOs de empresas nórdicas, la mayor delegación de su tipo en la historia.

El encuentro, encabezado por el ex primer ministro sueco Carl Bildt y el embajador Gunnar Aldén, se centró en las oportunidades que ofrecen los sectores estratégicos del Plan México para la inversión nórdica.

📸 Esta tarde, el encargado de despacho de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), recibió a una delegación de representantes del Grupo Wallenberg, encabezada por Carl Bildt, y al embajador de @SwedeninMX, Gunnar Aldén, en la Cancillería.



Velasco estuvo acompañado por altos funcionarios de la Cancillería, incluida la subsecretaria María Teresa Mercado, el director general adscrito a la subsecretaría para América del Norte, Farid Hannan, el director general para Europa, José Octavio Tripp y la directora general de Planeación Política y G2P, Catalina López Portillo.

Se espera que derivado de este encuentro se dé un paso clave para concretar una ola de inversiones de alto nivel para fortalecer lazos económicos entre México y los países nórdicos el próximo año.

Asimismo, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas, la visita de los más de 100 CEOs formaría parte de una misión empresarial histórica que busca consolidar un nuevo capítulo de cooperación económica entre México y el norte de Europa.

La delegación estaría integrada por líderes de compañías dedicadas a energías renovables, innovación tecnológica, manufactura avanzada, movilidad eléctrica, biotecnología y soluciones de sostenibilidad, sectores alineados directamente con los objetivos del Plan México.

Durante el encuentro, la Cancillería detalló los incentivos y condiciones que México ofrece a la inversión extranjera, destacando el potencial de estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Chihuahua y el corredor del Istmo de Tehuantepec como polos atractivos para nuevas plantas industriales y centros de investigación.

También se discutieron mecanismos para facilitar el establecimiento de alianzas con empresas mexicanas y universidades, con miras a fortalecer la transferencia tecnológica y la formación de talento especializado.

La delegación nórdica expresó particular interés en las oportunidades que México ofrece en materia de cadenas de suministro resilientes, impulso a la descarbonización industrial y expansión de infraestructura energética limpia.

Según los representantes del Grupo Wallenberg, la capacidad de México para atraer inversiones estratégicas se ha fortalecido ante el contexto global de relocalización y búsqueda de mercados estables con acceso al comercio norteamericano.

