Sheinbaum visita cancha de futbol en Mexicali y participa en tanda de penales con niños | VIDEO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su visita a Mexicali, Baja California, con una convivencia deportiva junto a niñas y niños en la Ciudad Deportiva, donde participó en una práctica de futbol.

En sus redes sociales, la mandataria precisó que visitó una de las 4 mil canchas de futbol construidas como parte del Mundial Social, cuyo objetivo, señaló, consiste en abrir espacios “para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita”.

Niñas y niños recibieron a la mandataria; además, en la cancha también estuvo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien participó en la dinámica.

Presidenta Claudia Sheinbaum participa en práctica de penales en Mexicali, Baja California. ı Foto: Presidencia

Sheinbaum Pardo anotó dos penales, lo que provocó aplausos entre los menores y la celebración de la Presidenta con un choque de palmas.

Marina del Pilar también formó parte en el juego con una playera de la Selección Mexicana. La mandataria estatal anotó un gol, mientras niñas, niños y acompañantes celebraron la jugada en la cancha.

En un momento, Sheinbaum se colocó en la portería, donde abrió los brazos junto a otros de los niños y recibió algunos disparos.

Para el cierre, niñas y niños posaron en el pasto junto a la Presidenta y la gobernadora. El grupo concluyó la convivencia con el meme viral “six-seven”.

Con niñas y niños de Mexicali visitamos una de las 4 mil canchas de futbol que hicimos con el Mundial Social para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita. pic.twitter.com/AMlHcz6jmZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

Sheinbaum inaugura Central de Ciclo Combinado en Mexicali

Antes de esa convivencia, Sheinbaum encabezó la inauguración de la Central de Ciclo Combinado “González Ortega”, proyecto con el que el Gobierno Federal busca reforzar el suministro eléctrico en Baja California durante los meses de mayor demanda por las altas temperaturas.

Durante el evento, la mandataria defendió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como pilar del Estado, cuestionó el modelo privado del sector y presentó la obra recién inaugurada como parte de la continuidad de la Cuarta Transformación.

“CFE es una empresa pública ejemplo mundial”, dijo, tras felicitar a las trabajadoras y los trabajadores por el Día del Padre y por su labor ante emergencias recientes.

Sheinbaum destacó que la central fortalece el suministro de Mexicali, una de las zonas con temperaturas más altas del país, y vinculó la inauguración con la integración eléctrica de Baja California. Dijo que la península permaneció durante años fuera del Sistema Eléctrico Nacional y destacó una línea de transmisión con capacidad de 300 megawatts, en operación desde septiembre de 2024, para traer energía solar de Puerto Peñasco, Sonora, hasta Mexicali.

Además de destacar la obra, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostuvo que la nueva central tendrá un impacto social para Baja California, entidad que tendrá una inversión federal histórica superior a 73 mil 900 millones de pesos. De esa bolsa, más de 18 mil millones corresponden a líneas de transmisión y subestaciones, mientras casi 3 mil millones irán a modernizar y automatizar redes de distribución.

Frente al tema tarifario, la gobernadora informó un subsidio de mil 485 millones de pesos para Mexicali y San Felipe durante este año. El apoyo, dijo, beneficiará a más de un millón 370 mil personas. De ese total, más de un millón 300 mil habitantes de sectores vulnerables concentrarán la mayor ayuda. “Por el bien de todos, primero los pobres”, expresó.

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cehr