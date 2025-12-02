Y Pérez Dayán ya no respondió

Y es al exministro Alberto Pérez Dayán a quien siguen alcanzando los ecos de su decisión de avalar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial cuando fue ministro de la Corte. Fue en medio de la FIL, en la presentación de su libro Suprema Corte: historia y testimonio, que la joven analista política Adriana Pineda le cuestionó: “Ministro, ¿valió la pena abrir la reforma del Poder Judicial, sabiendo como lo mencionan que todo tiene que ver con una decisión política, sabiendo que ahora tenemos acordeones, que debilitamos los controles constitucionales?”. También le cuestionó que ahora ministros como Lenia Batres quieran resolver sobre cosas ya juzgadas. “¿Valió la pena cambiar su voto?”, insistió. El exministro buscó evadir y quienes lo acompañaron a la presentación darle salida al momento incómodo con aplausos. Adriana, sin embargo, volvió a mostrar que a Pérez Dayán lo persigue una sombra de responsabilidad y que lo abandonó, como ha señalado la joven en comentarios al video suyo, la autocrítica.