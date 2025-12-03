Borrachazo en Metepec

Al que, dicen, no sólo se le pasaron las cucharadas, sino que la convivencia se le salió completamente de control, fue al diputado federal del PT, Wblester Santiago Pineda. Sí, así se escribe. Bueno, pues nos comentan que todo ocurrió en una plaza comercial de Metepec, en el Edomex, donde el legislador se lanzó contra el personal de seguridad, haciendo uso del famoso charolazo —soy diputado de aquí, hijo de tu pu..., dicen que dijo—, para reclamar... nadie sabe qué exactamente. Total que, nos informan, las benditas cámaras registraron al legislador arrastrando un objeto y lanzándolo contra una escalera eléctrica; las imágenes también mostraron que el petista ocasionó daños al equipo de carga de vehículos eléctricos y a unos dos autos estacionados que se cuantificaron en 300 mil pesos. Luego el político huyó en uno de los autos de sus escoltas y ahora tendrá que responder ante la fiscalía mexiquense. ¡Qué vergüenza!