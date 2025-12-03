Finanzas duranguenses pasan el bache

Y hablando de presupuestos, nos dicen que no es menor la hazaña que se acaba de anotar el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien hizo eco de las finanzas sanas con las que marcha la entidad, después de hacerle frente a una deuda heredada que terminó siendo más grande de lo que se pensaba —nada más brincó de los 25 mil millones a los 38 mil millones de pesos—. Aun así, el mandatario estatal celebró que desde 2022, cuando él entró, el presupuesto experimentó un incremento de 28 por ciento, sin deuda a largo plazo y sin aumentar impuestos. De esta manera, Villegas cantó victoria después de que el Congreso de su estado diera luz verde a un monto que jamás se había aprobado en la historia de Durango, de más de 51 mil millones de pesos que serán aprovechados en seguridad, salud, infraestructura, educación.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Borrachazo en Metepec