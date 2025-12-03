Godoy pisa el acelerador en la FGR

Nos hacen notar que el cambio de era en la Fiscalía General de la República está en marcha y sin demora, con los ajustes que está haciendo la encargada de despacho, Ernestina Godoy, quien además compite para ser ratificada en el cargo. Y es que ayer anunció un nuevo nombramiento entre las piezas clave de la institución: se trata de Héctor Elizalde Mora, quien ya está al frente de la Agencia de Investigación Criminal, el órgano que persigue la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto. Godoy destacó la trayectoria de Elizalde, quien, se comenta, es un personaje cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien ya trabajó antes como subsecretario de Inteligencia Policial en la Ciudad de México. Elizalde se une así al dream team de Godoy, quien desde el pasado 28 de noviembre ya comenzó a mover sus fichas, con la designación de César Oliveros, otro cercano a Harfuch, como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Qué tal.