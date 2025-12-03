Jornada de 40 horas: MC celebra que Sheinbaum retomara propuesta

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y otros legisladores de esta bancada celebraron que la Presidenta Claudia Sheinbaum, retomara propuestas de la Bancada Naranja en la Reforma Laboral rumbo a la Jornada por 40 horas.

“Lo bueno: la Presidenta retomó dos de las propuestas de la #BancadaNaranja: aumento al salario mínimo y reducción de la jornada laboral. Lo no tan bueno: El salario mínimo no llega a los 10 mil pesos como proponemos (aunque casi), y los trabajadores tendrán que esperar hasta 2030 para la reducción de la jornada laboral a 40 horas”, dijo Ortega en sus redes sociales.

Sin embargo, la legisladora dijo que sobra una pregunta y dijo es “¿Por qué no discutir la propuesta antes de Navidad y que sea una realidad desde el 2026? Lo que sigue congelado: el aumento al salario de enfermeras, maestras, médicos y policías que se permite desde hace un año. La lucha sigue: En la Bancada Naranja proponemos 40 horas ¡AHORA! y seguiremos insistiendo en la necesidad de un salario digno, no mínimo”.

Por su parte Patricia Mercado califico como “muy positivo que se anuncie la iniciativa del Ejecutivo para caminar hacia la reducción de la jornada laboral a #40horas. Siempre dijimos que era inevitable dar ese paso hacia la justicia de tiempo”.

La diputada dijo, sin embargo, que “Vamos tarde en el plano internacional. Son muy largos los tiempos que se acordaron con el sector privado y el sindical.”

Señaló que es necesario especificar en la reforma constitucional que serán dos días de descanso obligatorio con goce de sueldo. Y dijo que al Poder Legislativo es necesario decirle que se debe tomar la responsabilidad de inmediato.

“Podemos empezar en comisiones este mes de diciembre y concluir el proceso legislativo en ambas cámaras en el primer mes del siguiente periodo ordinario (febrero) para que la aprobación en congresos estatales se pueda hacer en los días y semanas siguientes, de manera que tengamos la declaración de constitucionalidad antes de terminar el periodo en abril”, dijo.

En tanto a las empresas, de todos los tamaños y sectores, dijo es un año para hacer ajustes es un tiempo muy generoso, más que suficiente para llegar al 2027 a cumplir con la ley a cabalidad.

“Es una oportunidad para optimizar sus procesos e inversiones, para que la productividad dependa menos de horas de trabajo y más de innovación, tecnología, capacitación e infraestructura”, dijo.

Y mencionó que la desigualdad no solo se mide en dinero. También el tiempo es riqueza y tenemos que hacer una mejor distribución para alcanzar mejor calidad de vida para todas las personas.

En tanto Juan Zavala, dijo: “Sobre la presentación de la iniciativa de la reducción de la jornada laboral: Es un avance que se presente. Pero llevamos más de un año y medio de esta Legislatura sin que se haya querido discutir. Desde la campaña presidencial, @AlvarezMaynez convocó a aprobarla ya. Y no hemos dejado de insistir en que las 40 horas se discutan, ¡ahora!”

LMCT