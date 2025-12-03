Administración de Sheinbaum hace oficial análisis y discusión para reducir jornada laboral a 40 horas

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, informó que el Gobierno de México impulsará para 2026 la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas, medida que quedará establecida tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo.

Aumento al salario mínimo y avance gradual a la jornada de 40 horas es un acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobierno de la Cuarta Transformación. https://t.co/mGmlT3dvIE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 3, 2025

La medida, se explicó en Palacio Nacional, será reducir la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas mediante un esquema gradual que iniciará en 2027 y concluirá en 2030.

Marath Baruch Bolaños explicó que el objetivo es garantizar los derechos de las y los trabajadores, por lo que la disminución de horas no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones.

Marath Baruch Bolaños añadió que la reforma incluirá por primera vez la prohibición de que menores de edad trabajen horas extras, con el fin de proteger su desarrollo y condiciones laborales.

De la misma forma, Marath Baruch Bolaños señaló que la reducción de la semana laboral a 40 horas beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras en el país.

Marath Baruch Bolaños detalló que la propuesta será enviada al Congreso de la Unión en 2026. En caso de tratarse de modificaciones constitucionales, también deberá ser aprobada por los congresos estatales, con el propósito de que entre en vigor dentro del mismo año.

