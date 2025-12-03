Gobierno de CSP acuerda con sectores obrero y empresarial aumento del 13% al salario mínimo en 2026

Este miércoles el Gobierno federal anunció que el aumento al salario mínimo fue del 13 por ciento para el 2026.

“De común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y el empresarial, de igual manera con el Gobierno, en 2026 el salario mínimo general tendrá un incremento de 13 por ciento, por lo que pasará de $278.80 pesos a $315.04 pesos diarios, $9,582.47 pesos mensuales”, informó este miércoles el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En términos mensuales el aumento al salario mínimo será de 9 mil 582.47 pesos.

En la zona libre de la frontera norte, el aumento al salario mínimo será del 5 por ciento, de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representa 13,149.80 pesos mensuales.

Marath Bolaños destacó que este incremento forma parte del compromiso constitucional y programático de la administración para que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas hacia 2030.

En la frontera norte, afirmó, el nuevo salario ya permite cubrir 2.8 canastas, superando incluso niveles históricos de 1976.

“Con este incremento calculamos que, al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2 por ciento de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Es el nivel más alto desde 1980”, subrayó Marath Bolaños .

Añadió que, con el nuevo monto, una familia podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

